Артемьев: Московские школьники - одни из лучших в мире по знанию естествознания и математики

У современных детей проявляется интерес к точным наукам

Московские школьники оказались в пятерке лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания, доказало исследование TIMSS. Это доказывает не только высокий уровень образования в школах столицы, но и интерес учащихся к точным наукам, заявил член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Олег Артемьев.

"Долгое время Азия была лидером в обучении детей математике, их успехи были поразительными для других стран. Но Россия стабильно подтверждает конкурентоспособность нашей образовательной системы. Исследование проводится раз в четыре года и в 2015 году наши школьники вошли в десятку лучших. Сейчас - российская столица уже в пятерке и это большой успех, как ребят, так и педагогов", - рассказал депутат.

Согласно результатам международного исследования TIMSS, проведенного в прошлом году, Москва попала в число мировых лидеров по качеству математического и естественно-научного образования. Четвероклассники из столицы стали первыми в мире по естествознанию, набрав 595 баллов. Аналогичный результат показали школьники из Сингапура, а на втором месте оказалась Республика Корея. По математике российские ученики входят в пятерку лидеров с 593 баллами, вместе с Сингапуром, Гонконгом, Кореей и Китаем. Также высокие позиции заняли ученики восьмых классов: они вышли на четвертое место по естествознанию, набрав 567 баллов, и шестое место по математике с 575 баллами.

При этом Москва значительно вырывается вперед на фоне других стран Европы. Артемьев выразил уверенность, что этому способствует популярность технического творчества среди детей, возрождение интереса к инженерным специальностям и удобные платформы для дистанционного обучения, передает АГН "Москва"

По словам парламентария, в дальнейшем подобная увлеченность детей точными науками позволит стране получить преимущество в сфере развития технологий, а потому необходимо поддерживать стремления школьников.

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