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Песков отправил супруге "Три белых коня"

15:56
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Пресс-секретарь президента тщательно выбирал подарок

Дмитрий Песков выбрал песню из фильма "Чародеи" в качестве музыкального привета своей супруге, олимпийской чемпионке Татьяне Навке. Подобрать подарок жене пресс-секретарю президента России предложили ведущие радио "Комсомольская правда" во время интервью с представителем Кремля.
Песков рассказал о своих самых ярких событиях года

Песков перебирал русскоязычные песни на тему Нового года "про снег и про лед". Затем он вспомнил о фильме "Чародеи" - по словам представителя Кремля, это "любимый народный фильм".

Ведущий предложил песню из этой картины – "Три белых коня". Песков с радостью согласился. Татьяну Навку радиостанция также пригласила на интервью – но отдельно от мужа.

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