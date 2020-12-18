ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: еще около 1 миллиона москвичей смогут привиться от COVID-19

16:01
  • пятница
  • 18 декабря 2020

С 21 декабря вакцина будет доступна сотрудникам транспорта, промышленности и СМИ

Порядка одного миллиона москвичей смогут получить вакцину от коронавируса со следующей недели.
В Москве от COVID-19 привились уже 15 тысяч человек

Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин. С 21 декабря в Москве начнут ставить прививки от COVID-19 работникам транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудникам СМИ.

"Около одного миллиона москвичей теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе", - сообщил градоначальник.

Собянин отметил, что вакцинация в городе набирает обороны: завершается строительство производства вакцины "Спутник V" в технополисе "Москва", приходят дополнительные партии препарата.    

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина против COVID-19
Вакцина против COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.