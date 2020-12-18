Собянин: еще около 1 миллиона москвичей смогут привиться от COVID-19

С 21 декабря вакцина будет доступна сотрудникам транспорта, промышленности и СМИ

Порядка одного миллиона москвичей смогут получить вакцину от коронавируса со следующей недели.

Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин. С 21 декабря в Москве начнут ставить прививки от COVID-19 работникам транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудникам СМИ.

"Около одного миллиона москвичей теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе", - сообщил градоначальник.

Собянин отметил, что вакцинация в городе набирает обороны: завершается строительство производства вакцины "Спутник V" в технополисе "Москва", приходят дополнительные партии препарата.

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