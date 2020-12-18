Вакцину Moderna одобрили для применения в США

Поставки начнутся незамедлительно, сообщил Трамп

Вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna, одобрили для применения в США. Как написал в Twitter американский президент Дональд Трамп, поставки начнутся незамедлительно.

"Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинством. Распространение начнется незамедлительно", - сообщил американский лидер.

Медицинский регулятор FDA ранее получил заключение экспертов. Ему рекомендовали разрешить использование в США вакцины от COVID-19 производства Moderna.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"