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Вакцину Moderna одобрили для применения в США

16:19
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Поставки начнутся незамедлительно, сообщил Трамп

Вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna, одобрили для применения в США. Как написал в Twitter американский президент Дональд Трамп, поставки начнутся незамедлительно.

"Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинством.              Распространение начнется незамедлительно", - сообщил американский лидер.

Медицинский регулятор FDA ранее получил заключение экспертов. Ему рекомендовали разрешить использование в США вакцины от COVID-19 производства Moderna.

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