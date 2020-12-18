Как в России проходит масштабная вакцинация от коронавируса

"Спутник V" поступил во все регионы

Остановить распространение инфекции поможет масштабная вакцинация, которая идёт во всех регионах России. Используются уже два отечественных препарата от коронавируса. Ещё один проходит клинические испытания.

Гам-КОВИД-Вак, или "Спутник V", поступил во все 85 регионов страны. Центры вакцинации открывают не только в региональных центрах, но даже небольших сельских медучреждениях.

Процедура везде одинаковая. Сначала осмотр терапевта: важно, чтобы человек был здоров и попадал под возрастные ограничения - от 18 до 65 лет. Затем сама вакцинация и полчаса под наблюдением медперсонала. Рекомендации на ближайшие несколько дней те же, что и при любой другой прививке.

В столице со следующей недели записаться на вакцинацию смогут ещё и работники промышленности, транспорта и СМИ. В Москве прививку сделали уже около 15 тысяч человек в Подмосковье - 9. В регионе работают более 90 прививочных центров. Начала кампании по вакцинации особенно ждали в Санкт-Петербурге. Больницы там работают на пределе возможностей: осталось всего 4% свободных ковидных коек. В пятницу в северной столице начали прививать педагогов.

А вот учащиеся военных вузов и училищ смогут встать в очередь за "Спутник V" только в январе, вернувшись с каникул. Но прежде должны будут пройти обязательное тестирование на ковид и двухнедельную изоляцию. Ситуация с коронавирусом в стране, в целом, стабилизируется, сообщает Роспотребнадзор. Однако в 15 регионах все еще наблюдается ежедневный прирост числа заболевших. Гражданские и военные медики продолжают нести дежурство на своём посту.

Стоит ли вводить дополнительные ограничения, каждый регион решает самостоятельно. Московские кафе и рестораны, например, по-прежнему открыты до 23 часов. А вот администрация Калининграда вынуждена идти на крайние меры, в регионе закрывают практически все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Определённые ограничения продолжают действовать и в Крыму. Полуостров готов принимать туристов в праздники, но лишь при условии, что отдыхающие будут соблюдать все предусмотренные меры предосторожности.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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