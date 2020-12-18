Собянин рассказал о строительстве новых спортивных объектов в Лужниках

Проект поддержал президент

Ещё один крупный спортивный объект, не имеющий аналогов в мире, возводят в московских Лужниках. Под крышей Дворца единоборств разместятся центры самбо и бокса - каждый со своей инфраструктурой. Комплекс оснастят всем необходимым как для тренировок, так и для проведения престижных соревнований. Проект поддержал Владимир Путин. Об этом в пятницу рассказал Сергей Собянин во время осмотра хода работ.

Международные центры бокса и самбо - это будущее знаковое место Лужников. под одной крышей расположатся два обособленных комплекса, объединенные общим фасадом. Строители уже залили бетонное основание будущего объекта. Устанавливают основные металлоконструкции. Семиэтажное здание станет самой крупной тренировочной базой борцов.

Уникальной особенностью здания станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Отсюда будут вести прямые трансляции турниров, а зрители смогут наблюдать за состязаниями с улицы - за счёт уникального архитектурного решения. Эту идею оценил мэр Сергей Собянин. Сегодня он побывал на стройке нового комплекса.

"Каждый из этих дворцов будет иметь собственную инфраструктуру, но в целом они будут архитектурно совмещены в уникальном здании. Например, когда будут проходить соревнования, их можно будет видеть на улице: стальные наклонные листы будут отражать и давать проекцию снаружи здания", — сказал Собянин.

Спортивные залы, тренажёры, бассейн - здесь оборудуют все для полноценных тренировок борцов. Позаботятся и о здоровье спортсменов: в медико-восстановительный центре их будут наблюдать врачи.

"Здесь будут рекреационные центры, медицинские центры. Здесь будут проходить конференции. Ну и самое главное, что здесь мы будем проводить соревнования международного класса. И надеюсь, что у нас чемпионат мира в конце следующего года, может быть, уже пройдет здесь - в этом зале. Я хотел бы поблагодарить мэрию Москвы и лично Сергея Семёновича Собянина, потому что без него этого проекта точно бы не существовало", - рассказал президент Международной федерации самбо Владимир Шестаков.

Новый спорткомплекс станет базой подготовки национальной сборной. А в будущем здесь же будут обучать тренеров и судей единоборств со всего мира.

Новый комплекс единоборств в Лужниках не будет иметь аналогов в мире по своей функциональности и полностью соответствует требованиям международных ассоциаций. А первые тренировки спортсменов здесь начнутся уже в следующем году.

Елена Сахно, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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