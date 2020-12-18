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Наркологи просят россиян не дарить алкоголь врачам

16:58
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Среди медиков тоже есть представители группы риска

Россиян просят не дарить врачам алкоголь в качестве благодарности. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн пояснил, что среди медиков, как и везде, встречаются представители группы риска по злоупотреблению горячительными напитками. И подобные подарки могут их спровоцировать.
Назван алкоголь, который нельзя смешивать с другими спиртными напитками

"Алкоголь продолжают дарить. И самое ужасное, что дарят его врачам - и несчастные врачи потом начинают его передаривать в лучшем случае. А в худшем случае среди врачей тоже есть группы риска", - сказал нарколог во время прямого эфира в ТАСС , посвященного вопросам борьбы с потреблением алкоголя в России.

Брюн обратился к гражданам с призывом: не надо дарить алкоголь медикам. Нарколог просит не провоцировать врачей, которые и без того сейчас очень заняты – ведь, по его словам, потом не у кого будет лечиться.

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