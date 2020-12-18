Без перегибов: как в России будут регулировать цены на продукты

Ситуацию с ценами власти будут отслеживать "буквально ежечасно"

Одним из важнейших вопросов на большой пресс-конференции Владимира Путина стал вопрос про цены в магазинах. Тема эта впервые была поднята на самом высоком уровне еще на прошлой неделе, на этой правительство по поручению президента уже предприняло ряд шагов по снижению ценников в магазинах. Так, во вторник премьер Мишустин, подчеркнув, что меры по борьбе с ростом цен на продукты должны быть не ситуативными, а системными, подписал ряд постановлений, которые закрепляют меры по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты. Правительство, поставщики и ритейл уже заключили соглашение о снижении цен на сахар и масло. Кроме того, в среду стало известно, что крупные компании-ритейлеры приняли решение отказаться от минимальных наценок на семь товаров так называемой "первой цены", то есть самых дешевых в категории.

Борьбу с повышением цен на продовольствие кабмин повел по всем фронтам. Уже в понедельник Михаилу Мишустину легли на стол конкретные предложения по выравниванию ситуации. На передовой - Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС, Налоговая служба, Россстат и даже прокуратура. Правительство предлагает отменить собственное постановление от 2008 года, согласно которому вмешиваться в ценообразование оно могло, только если продукты дорожали на 30 процентов в месяц.

"Сейчас, очевидно, этого недостаточно – планку предлагается серьёзно снизить. Для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать правительству право устанавливать эту планку. И параллельно с этим, как только такое право будет работать, установить планку колебаний в размере 10% за месяц, без учёта сезонных колебаний цен", - сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Правительство ввело запретительную вывозную пошлину на семена подсолнуха - 30 процентов. Такая же мера будет принята и в отношении конечного продукта - подсолнечного масла. Это означает, что производителям и поставщикам уже не будет столь выгодно продавать его за рубеж. Так же, как муку и хлеб, по ним тоже появятся дополнительные квоты и сборы на экспорт. Председатель правительства напомнил - отслеживать ситуацию нужно на всех стадиях: от производства и до торговых сетей.

"И главное – принимать меры нужно своевременно, а не тогда, когда продукты уже подорожали. В этом смысле мы должны сделать всё для создания такой системы и реагирования. Важно, что у нас все соответствующие инструменты для этого есть. Ваша задача – не доводить ситуацию до этого, а постоянно контролировать и принимать меры своевременно. Напомню, что каждый из вас несёт за это персональную ответственность", - заявил Мишустин.

И уже в среду в правительстве было заключено соглашение о ценах на сахар и масло. Документ подписали главы Минсельхоза и Минпромторга, а также крупнейшие торговые сети и производители. Перезаключить договоры поставок по новым ценам они обещают в течение пяти дней.

"К соглашению уже присоединились практически все сахарные заводы и с завтрашнего дня цены на рынке будут соответствовать тем индикаторам, которые установлены правительством РФ - 36 рублей за килограмм в оптовом звене", - сообщил председатель правления союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин.

А оптовая цена на подсолнечное масло по новому соглашению составит 95 рублей за литр. При этом для федеральных, а также региональных торговых сетей обозначена и максимальная наценка на эти товары.

"Мы достигли понимания по предельным розничным ценам. Это соответственно 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла. Соглашение, которое мы сегодня подписываем, станет ключевым механизмом сдерживания цен", - сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

На неисполнение соглашения производители и ритейлеры вряд ли пойдут. Тем более, что ФАС намерена держать руку на пульсе, проводя внеплановые выездные проверки. А ощутимый эффект от документа ожидается уже в начале следующей недели.

"Это, можно сказать, такие первые правильные шаги в этом направлении. В данном случае правительство работает вместе с союзами на тему доступного повышения. Наверное, стоит сейчас, в принципе, больше работать с профильными объединениями, организациями, для того чтобы по всем категориям товаров, особенно жизненно необходимых для населения, был какой-то понятный коридор роста цен, чтобы это было предсказуемо для всех", - рассказал старший преподаватель РАНХиГС Борис Пивовар.

Внимание правительства на резкий рост цен еще на прошлой неделе обратил Владимир Путин. Тему не обошли стороной и в ходе прошедшей накануне пресс-конференции. Президент задается простыми вопросами: с какой стати, при рекордном за последние шесть лет урожае зерна дорожает хлеб? Почему при отсутствии дефицита свеклы и подсолнуха растет цена на сахар и масло?

"Там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. И вот это, честно говоря, меня так и задело. А почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, значит, на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены "подтаскивать" к общемировым, что совершенно недопустимо. Именно поэтому у нас разговор такой жёсткий и был. Правительство отреагировало. Здесь главное – чтобы не перегнули палку, главное, чтобы не пережали с административными мерами", - отметил Путин.

Эксперты отмечают: иногда наценка торговых сетей может составлять 100, а то и более процентов. В качестве примера приводят рыбу. Горбуша, кета, нерка для потребителя обходится ровно вдвое дороже, чем ее закупает продавец. К совести взывать бесполезно. Только после возмущения президента один из крупнейших ритейлеров объявил о снижении стоимости семи основных товаров до уровня закупочной. В список попали макароны, хлеб, тушенка, чай, картофель, зерновые хлопья, ультрапастеризованное молоко. Правительство намерено со спекулянтами бороться, уточняя, впрочем, законы рынка прекрасно известны, меры будут краткосрочными и пропорциональными проблеме.

"Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций. Надо пользоваться этими инструментами своевременно, когда увеличиваются цены на базовые продукты питания. И отказываться от административных мер, когда ситуация стабилизируется", - отметил Мишустин.

"Речь не идет о том, чтобы исключить любой рост цен. Сегодня председатель правительства об этом сказал на совещании, о том, что не надо злоупотреблять такими возможностями. Все понимают объективный характер роста, речь идет только о том, чтобы не примешивать к этим объективным факторам какие-то сиюминутные интересы участников рынка", - отметил президент Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Тем более, что правительство вводит не только пошлины, но и субсидии. Производители сахара смогут рассчитывать на льготные кредиты со ставкой от 1 до 5 процентов. Для этого выделят 2 миллиарда рублей. А мукомолам и хлебопекам возместят часть затрат на сырье. И на это понадобится еще три миллиарда.

"Производители и экспортеры считают, что они не должны терять на внутренних ценах. Это ерунда, конечно, они должны понять, что они ничего не теряют, они же здесь производят. Считают свою упущенную выгоду – при том, что они чего-то недоэкспортируют. Но при этом не считают, а сколько же государство вложило в развитие сельского хозяйства и сколько продолжает вкладывать в развитие сельского хозяйства и что они получили от бюджета, для того чтобы выйти на эти показатели", - заявил Путин.

Президент констатировал: экспорт нашей продукции в последнее время и так стал очень выгодным, а правительство продолжало его субсидировать. Несвоевременная реакция кабмина признана ошибкой, которую теперь приходится исправлять. Премьер Мишустин поручил своему заму Григоренко отслеживать ситуацию с подорожанием продуктов "буквально ежечасно". А каждую неделю министры будут докладывать о текущем положении дел с ценами.

Александр Огородников, Анна Пешехонова, Екатерина Симанович, "В Центре событий", "ТВ Центр".

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