Запасной план Трампа: почему выборы в США превратились в фарс

Остался ли у Дональда Трампа шанс оспорить выборы?

В США наконец-то вроде как избран новый президент. Выборщики отдали победу Джо Байдену. Нового главу Соединенных Штатов уже поздравил президент Путин, пожелав избранному коллеге всяческих успехов и выразив уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир. "Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", - подчеркнул глава России. Правда, тут стоит оговориться, что если раньше решения коллегии выборщиков действительно хватало для окончательного объявления победителя, то в новой Америке не всё так однозначно. Дело в том, что теперь США ждет следующий этап этих бесконечных выборов - голосование в Конгрессе.

Шансов остаться в Белом доме у Трампа мало, но, как ни странно, они всё же есть. Причем, в разработке сразу два плана: основной - зависит от законодателей, запасной – от разведчиков. И на Капитолийском холме в Вашингтоне битва за Белый дом уже началась. Сенаторы и конгрессмены должны решить – будут они оспаривать или утверждать результаты голосования коллегии выборщиков. Причём, для начала придётся определиться, голоса именно каких выборщиков будут рассматривать – официальных или альтернативных, оказывается, в Америке возможно и такое.

"Выборщики от Байдена проголосовали за Байдена, а выборщики от Трампа проголосовали за Трампа. И оба списка были отправлены в Капитолий. 6 января вице-президент Майк Пенс должен будет сделать выбор – голоса каких выборщиков он будет учитывать. И я почти уверен, что 6 января состоятся дебаты и это будет хороший конституционный урок для всей Америки", - заявил член Палаты представителей штата Аризона Энтони Керн.

Конверты с голосами вскроют на совместном заседании обеих палат Конгресса. И, чтобы это формальное мероприятие превратилось в скандально-историческое, против результатов голосования коллегии выборщиков должен выступить хотя бы один конгрессмен и один сенатор. И уже сейчас известно, что от конгрессменов вызывать огонь на себя готов Мо Брукс из Алабамы.

"Палата представителей вместе с Сенатом имеет законную власть принять или отклонить голоса членов коллегии выборщиков, которые не достойны нашего доверия. Я уверен, что если мы посчитаем только законные голоса, то Дональд Трамп выиграет", - заявил член Палаты представителей Конгресса США Мо Брукс.

Бруксу только осталось найти добровольца от сенаторов, который так же смело может заявить, что голосование было фейковым. Не исключено, что на этот шаг решится Рэнд Пол. По крайней мере, 16 декабря на слушаниях о нарушениях на выборах-2020 он не побоялся сказать, что Америке необходимы перемены.

"Произошла фальсификация. Выборы во многом были украдены, и единственный способ исправить это - в будущем ужесточить законы. Суды не заявили, что мошенничества не было, суды просто не выносили решений - я думаю, это серьёзная проблема. Мы должны изменить законы, чтобы этого больше не повторилось", - отметил сенатор-республиканец.

Кстати, и без антироссийского скандала на слушаниях не обошлось. И хотя в этом году, в отличие от 2016-го, Москву даже не пытались обвинять во вмешательстве в американские выборы, сенаторы всё же скатились к любимой теме. Наверное, 4 года ежедневых заседаний и поиска несуществующего российского следа выработали рефлекс. Причём, рефлекс трудно контролируемый – сенаторы даже чуть не подрались. И со стороны они выглядели крайне смешно: потому что республиканец и демократ на слушаниях в комитете по национальной безопасности обвиняли друг друга в игре на стороне России и распространении фейков.

На повышенных тонах сенаторы пытались выяснить, кто же из них стоит за распространением телефонного разговора Байдена с Порошенко, благодаря которому и вскрылась их тесная коррупционная связь. Впрочем, украинские делишки Байдена – это сущий пустяк по сравнению с китайским скандалом. 18 декабря директор национальной разведки должен был представить доклад об иностранном влиянии на выборы США в 2020 году, а точнее о влиянии Китая, но накануне стало известно, что ведомство не укладывается в сроки.

"Доклад разведывательного сообщества о влиянии иностранных государств на выборы в США не будет представлен вовремя из-за спора между старшими аналитикам разведки. Источники сообщили Fox News, что ряд высокопоставленных аналитиков непреклонны и считают, что Китай действительно пытался помешать выборам, а ряд других аналитиков пытаются приуменьшить активность Китая", - сообщил ведущий Fox News Брет Байер.

Акценты действительно крайне важны, потому что именно от этого доклада зависит, сможет ли Трамп использовать запасной план, чтобы остаться в Белом доме.

"Если разведсообщество представит ясную оценку, то я бы рекомендовал президенту США задействовать приказ от 2018 года. Это замедлит электоральный процесс и даст время расследовать, что произошло", - заявил Майкл Флинн.

То есть экс-советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн предлагает президенту воспользоваться указом, который он, кстати, подписал под давлением демократов в 2018 году - "О санкциях за вмешательство в американские выборы". Если этот указ вступит в силу, все голоса без разбора будут аннулированы и выборы признаны недействительными. Но что после этого будет происходить в Америке, предсказать невозможно - вряд ли демократы так просто расстанутся со своей вымученной победой. Байден хоть и с трудом ходит, и с трудом говорит – но уже дал понять, что готов биться за Белый дом до последнего вздоха.

Джо Байден уже начал сбор средств для проведения своей инаугурации 20 января. И хотя церемония будет виртуальной, деньги собирают реальные. Цена билетов от 25 тысяч долларов до миллиона. Обещают, что в будущем – после пандемии – все спонсоры посетят какое-нибудь официальное мероприятие - его статус, естественно, будет зависеть от потраченной суммы. Ну а Трамп, как сообщает CNN, 20 января планирует не поздравлять Байдена, а устроить своё шоу.

В общем, кажется, эта инаугурация обязательно войдет в американскую историю – виртуальная церемония с самой реальной дракой. Потрясающий финал выборов президента ведущей страны свободного мира.

Вера Щирова, "В центре событий", "ТВ Центр".

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