"Победа здравого смысла": эксперты позитивно оценили решение Арбитража в Лозанне

ВАДА настаивала на санкциях в отношении российского спорта на 4-летний срок

Спортивный арбитражный суд в Лозанне встал на сторону WADA (ВАДА) в споре с Российским антидопинговым агентством, в итоге наши спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на Чемпионатах мира и Олимпийских играх. Однако все эксперты хором говорят, что решение суда стало не столь жестким, как ожидалось.

Эти слушания в Спортивном арбитражном суде Лозанны, касающиеся судьбы российских атлетов, должны были пройти еще весной. Но из-за пандемии и переноса Олимпиады в Токио на 2021 год их отложили до декабря. И вот накануне наконец-то прозвучал вердикт. Вернее сказать, был опубликован его текстовый вариант, из которого следует:

"Суд единогласно постановил, что РУСАДА не соблюдает Всемирный антидопинговый протокол в связи со своей неспособностью предоставить WADA подлинную базу данных LIMS. Суд налагает на российский спорт ограничения, которые вступают в силу 17 декабря 2020 года и будут действовать до 16 декабря 2022 года".

Эти обвинения в Москве называют абсурдными, настаивая на том, что Россия выполнила все условия сделки. Пустила экспертов ВАДА в опечатанную следствием старую антидопинговую лабораторию. Они забрали образцы проб, скопировали электронную базу данных. Но потом сравнили ее с нелегальной копией, полученной от беглых экс-сотрудников лаборатории во главе с Григорием Родченковым. Копии не совпали. Российские эксперты подробно объяснили, почему это могло произойти. Родченков и компания имели удаленный доступ к системе из США и могли внести в неё любые изменения. Всемирное антидопинговое агентство эти аргументы, разумеется, не учло. Спортивный арбитражный суд тоже.

"Наша позиция изначально основана на том, что нет никаких оснований для какого-либо полного или частичного наказания РУСАДА и, как следствие, любых санкций по отношению к иным участникам процесса. Считаем, что в этой части суд не в полной мере учел изложенные доводы и аргументацию", - заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

И это, конечно, плохая новость. Впрочем, есть и хорошие. Во-первых, требования ВАДА удовлетворены не полностью. "Мы разочарованы тем, что группа CAS не одобрила все наши требования, которые были рассчитаны на четырехлетний период", - заявил президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька.

"ВАДА настаивала на санкциях в отношении российского спорта и Олимпийского движения на четырёхлетний срок. CAS своим решением ограничил действия санкций двумя годами начиная с сегодняшнего дня. Таким образом, с точки зрения Олимпийских игр, Париж-2024 остается за рамками рассматриваемых ограничений. Все наши дальнейшие шаги и действия в этом контексте только в отношении Токио и Пекина", - рассказал Станислав Поздняков.

То есть к летней Олимпиаде в Париже в 24-м году все ограничения с нас уже будут сняты. Но на Играх в Токио в 21-м году и Пекине в 22-м нашим спортсменам все же придется выступать без государственного гимна и флага. Хотя и тут есть определенные нюансы. И это второй приятный для наших атлетов момент.

"Ещё раз повторю, что слово "Россия" и национальные цвета российского триколора будут присутствовать в экипировке и униформе российских спортсменов", - заявил Поздняков.

То есть такой вакханалии, как была в Пхёнчхане в 2018 году, когда болельщикам было запрещено на трибунах разворачивать российские флаги, петь гимн, спортсменкам делать маникюр в виде триколора, а журналистам подходить к олимпийцам в одежде, на которой, не дай Бог, был изображен двуглавый орёл, больше не будет. А до соревнований допустят всех российских атлетов, которые сумеют отобраться на Олимпийские игры. Хотя в ВАДА и настаивали на совсем другом подходе.

"Тот факт, что WADA не смогло убедить арбитров CAS наказать невиновных атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации – победа здравого смысла, дающая "чистым" спортсменам и из других стран шанс на защиту", - заявили в РУСАДА.

Исходя из всего этого большинство спортивных экспертов, спортсменов и журналистов пришло к выводу, что решение арбитражного суда в Лозанне, конечно, вряд ли можно назвать нашей победой. Суд мы проиграли. Однако с минимально возможными потерями, учитывая всю сложность данной ситуации.

"И я не вижу никаких оснований для того, чтобы хвататься за голову. Нас допустили. Нам даже разрешат хоккейной команде писать "ред машина" на рукавах. Нам даже разрешат быть под триколором, хотя и неофициально. То есть Россия допущена. Это главное. Конечно, без флага и гимна. Но эта тема практически и не обсуждалась", - говорит главный редактор издания "Советский спорт" Николай Яременко.

И ещё несколько важных новостей в контексте решения спортивного арбитража в Лозанне. Одна из них касается чемпионата мира по хоккею, который примет Петербург в 23-м году.

"Федерация хоккея России изучила решение Спортивного арбитражного суда города Лозанны, касающееся деятельности Российского антидопингового агентства. Согласно указанному решению, Россия может провести Чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений", - сообщили в ФХР.

Не коснутся они и матчей чемпионата Европы по футболу, часть из которых пройдет в северной столице следующим летом. Ограничения, которые наложил на Россию спортивный арбитраж, распространяются только на Олимпийские и Параолимпийские игры, а также чемпионаты мира. К примеру, если наша сборная отберется на первенство планеты по футболу, которое в 22 году пройдёт в Катаре, выступать ей придется без флага и гимна. Правда, если подопечные Станислава Черчесова вдруг дойдут до финала, там они смогут рассчитывать и на гимн, и на демонстрацию российского триколора. Потому как этот матч запланирован на 18 декабря. А к тому моменту все ограничения с России уже снимут. Однако в такой исход, конечно, мало кто верит. Как и в то, что нападки ВАДА на российских спортсменов прекратятся. Хотя, возможно, решение суда в Лозанне действительно поставит в этой затянувшейся истории точку.

Александр Панюшкин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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