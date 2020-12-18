Депутат МГД Семенников призвал москвичей остерегаться банковских мошенников

В столице продолжается борьба с мошенническими практиками

Столица продолжает борьбу с банковскими мошенниками, сообщил в пятницу депутат Мосгордумы Александр Семенников. Так, в декабре была разоблачена новая группа злоумышленников, которая рассылала горожанам ложные долговые квитанции от имени управляющих компаний (УК).

"Схема с ложными долговыми квитанциями – классический образец социальной инженерии: злоумышленники не взламывают банковские личные кабинеты и не воруют кредитные карточки, а получают доступ к личным финансам своих жертв от них самих", - рассказал парламентарий АГН "Москва".

По словам Семенникова, сотрудники банков и УК ни при каких обстоятельствах не запрашивают данные банковских карт, в частности, пароли. При этом отличить настоящие долговые платежки от поддельных просто. Реальные документы могут прийти только после Нового года, а не в декабре.

"Получить такие сведения можно в личном кабинете на сайте госуслуг Москвы, в управляющей компании, обслуживающей дом, по телефону или на сайте организации в интернете", - добавил депутат.

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