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Зеленского попросили присвоить мэру Харькова звание Героя Украины посмертно

17:22
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Мэрия планирует поставить Кернесу памятник

Геннадию Кернесу надо присвоить звание Героя Украины посмертно - как лучшему и выдающемуся мэру за всю историю города Харькова. Также украинские власти должны оказать содействие в установке памятника градоначальнику. Петиции такого содержания зарегистрированы на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Автор обеих петиций - харьковский адвокат Александр Дрижанов. По ними подписались за сутки более 500 человек. Чтобы петиции рассмотрел Зеленский, каждая из них должна получить поддержку не менее 25 тысяч украинцев.

Горсовет Харькова тем временем выдвинул собственную инициативу - поставить памятник Кернесу или назвать в его честь улицу. По распоряжению городской администрации, 17 и 18 декабря объявлены в Харькове днями траура.

Геннадий Кернес скончался в ночь на 17 декабря в берлинской клинике "Шарите". 61-летнего мэра Харькова госпитализировали в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом еще в сентябре, из-за отказа почек он находился на диализе.

Несмотря на то, что Кернес находился в больнице, он победил на очередных выборах мэра Харькова, состоявшихся 25 октября. 9 декабря городской совет Харькова объявил его полномочным городским главой, напоминает ТАСС.

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