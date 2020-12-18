Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00

Других нововведений нет

Все столичные кафе и рестораны, согласно указу мэра, обязаны закрываться в 23 часа. Об этом АГН "Москва" сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. По его словам, каких-либо других нововведений нет.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что посетители смогут находиться в заведениях общепита до полуночи.

На этой неделе стало известно, что московские власти не видят предпосылок к введению новых жестких мер из-за коронавируса. Дополнительных ограничений в работе ресторанов и магазинов не планируется.

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