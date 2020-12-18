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Цены на нефть взлетели к весенним отметкам

18:35
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Впервые с марта Brent торгуется выше 52 долларов

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE  поднялась выше 52 долларов за баррель. Столь высокая стоимость черного золота зафиксирована впервые с с 5 марта 2020 года.
Нефть продолжает дешеветь

Цена фьючерса на Brent с поставкой в феврале 2021 года к 17:44 по московскому времени выросла на 1% - до 52,02 доллара за баррель.

К 17:51 мск рост замедлился, баррель торговался за 51,81 доллара. Американская нефть сорта WTI тем временем подорожала на 0,7% - до 48,88  доллара за баррель, передает ТАСС.

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