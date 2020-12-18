Телеканал ТНТ закрывает "Дом-2"

Финальный выпуск выйдет в эфир 30 декабря

Реалити-шоу "Дом-2", установившее мировой рекорд по продолжительности подобных проектов, закрывается. О решении завершить показ сообщила пресс-служба телеканала ТНТ. Там подчеркнули, что время, которое занимал этот проект в эфире, будет отдано линейке из пяти программ в жанре стендап.

"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря", - приводит сообщение пресс-службы агентство ТАСС.

С 2004 года, когда шоу впервые вышло в эфир, на проекте побывали несколько тысяч участников из разных стран мира – в их числе Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева. Ведущими реалити в разное время были Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. За время существования шоу на нем сыграно около 30 свадеб и родились 14 детей.

Как отметили в пресс-службе ТНТ, за 16 лет с момента запуска шоу "Дом-2" телевизионное пространство сильно изменилось. В России появились больше четырех сотен телеканалов, за внимание зрителей борются также соцсети и YouTube. В этих условиях телеканал решил "сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ" - это сериалы и юмор.

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