Борис Джонсон извинился за "вышедшую из-под контроля" прическу

Британский премьер держит расческу в офисе

Борису Джонсону пришлось извиняться за свой встрепанный вид перед матерью репортера Daily Mail. Журналист подкараулил британского премьера во время его поездки в учебный центр Openzone в Болтоне и решил задать ему вопрос от имени своей матери. Женщина интересовалась, почему прическа главы британского правительства всегда выглядит неряшливо.

"Я могу вам сказать, что я расчесываю волосы — у меня есть расческа в офисе. Пожалуйста, передайте вашей маме мои наилучшие пожелания на Рождество и извинитесь за мою прическу. Я стараюсь с ней справиться изо всех сил", - ответил Джонсон, смеясь.

Лондонские стилисты ранее высказывали предположение, что Джонсон стрижется самостоятельно – по их мнению, ни один парикмахер не совершит подобного преступления. Однако представители премьера опровергли эти утверждения и заявили, что прическа просто "вышла из-под контроля".

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