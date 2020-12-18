ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Борис Джонсон извинился за "вышедшую из-под контроля" прическу

19:20
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Британский премьер держит расческу в офисе

Борису Джонсону пришлось извиняться за свой встрепанный вид перед матерью репортера Daily Mail. Журналист подкараулил британского премьера во время его поездки в учебный центр Openzone в Болтоне и решил задать ему вопрос от имени своей матери. Женщина интересовалась, почему прическа главы британского правительства всегда выглядит неряшливо.
Джонсон объяснил Зеленскому, как противостоять России

"Я могу вам сказать, что я расчесываю волосы — у меня есть расческа в офисе. Пожалуйста, передайте вашей маме мои наилучшие пожелания на Рождество и извинитесь за мою прическу. Я стараюсь с ней справиться изо всех сил", - ответил Джонсон, смеясь.

Лондонские стилисты ранее высказывали предположение, что Джонсон стрижется самостоятельно – по их мнению, ни один парикмахер не совершит подобного преступления. Однако представители премьера опровергли эти утверждения и заявили, что прическа просто "вышла из-под контроля".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Борис Джонсон
Борис Джонсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.