Заболевший коронавирусом Макрон пожаловался на усталость и головную боль

Президент Франции самоизолировался в Версале

Эммануэль Макрон, заразившийся COVID-19, поделился переживаниями со своими подписчиками в Twitter. Президент Франции сообщил, что чувствует себя хорошо – если не считать усталости и головной боли.

"Я хочу вас успокоить, у меня все хорошо. У меня те же симптомы, что и вчера, то есть усталость и головная боль... Я буду держать вас в курсе о течении этой болезни", - сказал Макрон на опубликованном в соцсети видео.

О том, что тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат, Елисейский дворец сообщил утром 17 декабря. Президент Франции отправился на недельную самоизоляцию, но продолжает работать дистанционно из резиденции Lanterne в Версале.

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