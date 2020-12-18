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Азербайджан закрыл границы с Россией

20:28
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Гражданам рекомендуют воздержаться от поездок

Азербайджан закрыл границы с Россией до 1 марта 2021 года. Как заявили в азербайджанском  посольстве в Москве, Баку принимает меры в связи с резким ростом числа зараженных как в России, так и в Азербайджане.
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По последним данным, коронавирусом в Азербайджане заразились 195 422 человека. Умерли 2 133 пациента. В стране с 14 декабря по 18 января действует ужесточенный карантинный режим.  Рестораны, кафе и торговые центры закрыты, гражданам разрешено выходить из дома только по специальным SMS-разрешениям.

Ранее Азербайджан закрыл воздушные границы для регулярных пассажирских авиарейсов – распоряжение действует до 31 января. Сухопутная государственная граница России с Азербайджаном проходит между Республикой Дагестан и Хачмазским районом. Азербайджанская дипмиссия рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Дагестан, передает РИА Новости.

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