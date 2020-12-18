Минторг США ввел новые санкции против России

В черном списке – две российские компании

Две российские компании и один гражданин России попали в американский санкционный список. Судя по документу, опубликованному на сайте Министерства торговли США, ограничения введут в отношении компаний "Космос Комплект" и "Совтест Комп", а также россиянина Ильяса Сабирова.

Вашингтон 14 декабря пригрозил санкциями странам, которые покупают оружие у России. Им настоятельно советовали отказаться от приобретения военной техники российского производства.

Попавших под американские санкции в Вашингтоне обвиняют в том, что они, якобы, причастны к деятельности, угрожающей национальной безопасности или интересам США в международной политике. В расширенном списке – более 60 юридических и физических лиц из Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и стран Европы, передает РИА Новости.

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