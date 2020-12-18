ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Канцлер Австрии объявил в стране жесткий локдаун

21:27
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Карантин начнется после Рождества

Жесткий локдаун из-за коронавируса объявлен в Австрии с 26 декабря до 18 января. Выйдут из карантина только те граждане, которые согласятся пройти бесплатное тестирование на COVID-19, пояснил канцлер Себастьян Курц.
Австрия вводит карантин из-за COVID-19 с 3 ноября

"Мы решили, что проведем Рождество так, как планировали, но с 26 декабря снова ужесточим меры", - заявил на пресс-конференции Курц.

На время локдауна остановится торговля – кроме магазинов первой необходимости – салоны красоты и парикмахерские. Отели и рестораны в стране закрылись еще 3 ноября. Ограничения на выход из дома будут действовать круглосуточно.

Открыть рестораны, магазины и торговые центры власти планируют 18 января. Однако посещать их смогут лишь те, кто принял участие в бесплатном массовом тестировании на коронавирус. Отказавшиеся проходить тест останутся на карантине до 24 января, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Карантин в Австрии
Карантин в Австрии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.