Канцлер Австрии объявил в стране жесткий локдаун

Карантин начнется после Рождества

Жесткий локдаун из-за коронавируса объявлен в Австрии с 26 декабря до 18 января. Выйдут из карантина только те граждане, которые согласятся пройти бесплатное тестирование на COVID-19, пояснил канцлер Себастьян Курц.

"Мы решили, что проведем Рождество так, как планировали, но с 26 декабря снова ужесточим меры", - заявил на пресс-конференции Курц.

На время локдауна остановится торговля – кроме магазинов первой необходимости – салоны красоты и парикмахерские. Отели и рестораны в стране закрылись еще 3 ноября. Ограничения на выход из дома будут действовать круглосуточно.

Открыть рестораны, магазины и торговые центры власти планируют 18 января. Однако посещать их смогут лишь те, кто принял участие в бесплатном массовом тестировании на коронавирус. Отказавшиеся проходить тест останутся на карантине до 24 января, передает РИА Новости.

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