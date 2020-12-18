Собянин: ситуация в Москве сложная, но радикальных мер не планируется

Мэр призвал москвичей к осторожности во время праздников

В больницах Москвы находятся почти 13 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, многие из них – в тяжелом состоянии, сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что ситуация в городе сложная. Тем не менее, возвращаться к жестким мерам, как это сделано в некоторых европейских столицах, не планируется.

"Надо беречь себя. Ничего такого радикального мы не планируем, как сделано во многих европейских странах", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр призвал москвичей в преддверии Нового года быть осторожными, соблюдать санитарные требования во время походов по торговым центрам и магазинам.

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