Собянин рассказал о состоянии после вакцинации

Тяжелых последствий мэр не ощутил

Сергей Собянин получил прививку от коронавируса еще в то время, когда вакцина проходила испытания. По словам мэра Москвы, он хотел понять, насколько эффективен препарат. Тяжелых последствий после вакцинации он не ощутил.

"Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры", — рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1". Мэр отметил, что температура после прививки наблюдается в основном у молодых людей – у них высокая степень иммунитета.

Собянин подчеркнул, что российская вакцина доказала свою высокую эффективность. Даже те пациенты, которые все же заболевают после вакцинации, переносят болезнь легко.

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