Пожар в здании Мосгоргеотреста попал на видео

Кадрами поделился корреспондент ТВЦ.Ru

В пятницу вечером в здании Мосгоргеотреста, которое находится на Ленинградском проспекте в столице, начался крупный пожар. Возгоранию был присвоен второй номер сложности.

По данным РИА Новости, площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 100 человек. Сведений о пострадавших нет.

На месте происшествия оказался корреспондент ТВЦ.Ru, который поделился видеозаписью происходящего.

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