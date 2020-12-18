Российский офицер погиб во время разминирования в Карабахе

Сапер скончался во время транспортировки в госпиталь

Во время разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша в Нагорном Карабахе погиб офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Об инциденте, который произошел 17 декабря, сообщили в Минобороны России.

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм", - сказано в сообщении военного ведомства.

Трехстороннее соглашение о полном прекращении боевых действий в регионе лидеры России, Армении и Азербайджана подписали 10 ноября. Соглашение предполагае-ло обмен пленными и телами погибших, а также ввод в Карабах российских миротворческих сил.

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