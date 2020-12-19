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Более 28 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

11:03
  • суббота
  • 19 декабря 2020

Число заболевших в Москве - 6459

За сутки в России зафиксировано 28 209 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 2 819 429 человек с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 6 459 больных, всего в столице 728 637 инфицированных. 
Как в России проходит масштабная вакцинация от коронавируса

Самое большое число больных в России зафиксировано 6 декабря – 29 039 человек, в Москве максимум был зарегистрирован 5 декабря - 7 993 человек.

На этой неделе врачи предупредили всех переболевших коронавирусом о последствиях заболевания. Иммунолог Николай Крючков указал на то, что выздоровление – ещё не конец борьбы. По его словам, каждый пятый выздоровевший сталкивается со слабостью в теле, нарушениями концентрации внимания, сна и памяти.

Также у переболевших COVID-19 встречаются перепады настроения и проявления депрессии. Ранее врачи и учёные выяснили, что у переболевших сохраняется риск повторного заражения коронавирусом, это может произойти примерно через 6-9 месяцев.

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