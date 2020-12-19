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Московские врачи вылечили более 560 тысяч больных COVID-19

10:02
  • суббота
  • 19 декабря 2020

Люди выписываются из больниц

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 925 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 562 953.
Собянин: ситуация в Москве сложная, но радикальных мер не планируется

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что введённые из-за коронавируса ограничения сохранятся до конца 2021 года. При этом столичные власти продолжат оказывать поддержку пострадавшим отраслям.

Накануне, 18 декабря Собянин сообщил о расширении категорий граждан, которые могут сделать прививку от коронавируса. В дополнении к медикам, педагогам и соцработникам записаться на прививку теперь могут работники транспорта, промышленности и журналисты.

По данным на 18 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 2 791 220 пациентам, умерли с начала пандемии 49 762 человека. В Москве больных зарегистрировано 722 178, в мире более 75 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,6 миллиона человек.

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