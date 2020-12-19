С начала пандемии 76 миллионов человек заразились коронавирусом

Заболевшие есть почти во всех странах мира

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 76 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,5 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю впервые превысил пять миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 17,5 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 314 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся чуть более 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 7,1 миллиона инфицированными. На четвёртом месте находится Россия с 2,7 миллиона .

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

В мире продолжают действовать частичные ограничения на пассажирские авиаперевозки. Многие страны закрыли свои границы для туристов. На этой неделе Роспотребнадзор сообщил, что эпидемическая обстановка по коронавирусу соответствует всем нужным критериям только в трёх странах, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Это - Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия. В связи с этим специалисты ведомства рекомендуют заранее выбирать для путешествий безопасные страны и обязательно соблюдать меры профилактики.

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