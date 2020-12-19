В регионы доставили необходимый запас вакцины от COVID-19

Идёт масштабная прививочная кампания

В России продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. В первую очередь, отечественными препаратами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" прививают врачей, учителей и соцработников.

Вакцинация стартовала в Тамбовской области. В городские поликлиники привезли первые 800 доз вакцины. Все флаконы бережно хранятся в морозильных камерах при температуре не выше минус 18 градусов. Прививают только медработников - тех, кто рискует заболеть больше всех. Перед процедурой все проходят предварительное обследование, сообщает "ТВ Центр".

А в Тульской области прививают вакциной "ЭпиВакКорона" Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Препарат не требует заморозки и может храниться при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля. Продолжается вакцинация в Карачаево-Черкесии. Туда доставили дополнительную партию из 300 доз "Спутника V". За первую волну прививочной кампании в регионе были привиты 190 врачей и педагогов.

​В Курганской области закончили работу специалисты сводного медицинского отряда Минобороны. В регионе была острая нехватка медицинских сотрудников и опыта работы с коронавирусными больными. Благодаря помощи военных медиков сейчас регион по всем показателям находится в так называемой зелёной зоне.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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