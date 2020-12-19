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Швеция признала ошибки в борьбе с коронавирусом

12:27
  • суббота
  • 19 декабря 2020

В стране вводятся ограничения

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 76 миллионам. Всё больше стран вынуждены ужесточать ограничительные меры. В Италии вводят общенациональный карантин, в Швейцарии закрывают рестораны, театры и спортзалы, а в Швеции школьников переводят на дистанционное обучение.
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Вся Италия – красная зона. Любимое местными жителями Рождество встретить в широком кругу семьи и друзей на этот раз будет трудно. С 24 декабря по 6 января правительство вводит общенациональный карантин. То есть выходить из дома без веской причины запрещено, блокируется передвижение между регионами.

В соседней Франции число умерших превысило отметку 60 тысяч человек. На самоизоляции – лидер нации. Эммануэль Макрон, у которого в четверг, 17 декабря диагностировали коронавирус, записал трёхминутный ролик. Сообщил, что, несмотря на болезнь, постоянно на связи с кабинетом министров.

С обращением к согражданам выступили и власти Швеции. Скандинавская страна, долго игнорировавшая рекомендации ВОЗ, признала свой особенный путь гибельным. Теперь в часы пик в транспорте вводится обязательное ношение маски. Школьники старше 16 лет переходят на дистанционное обучение, а в ресторанах запрещено собираться компаниям больше четырёх человек, сообщает "ТВ Центр".

Мировым лидером по числу заражений и смертей от коронавируса остаются США. Независимый центр глобальных исследований при Вашингтонском университете, прогнозирует, что к 1 марта число погибших составит более 460 тысяч человек. К тому же вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, теперь уже не выглядит безупречной. Минимум, у пятерых американцев препарат вызвал аллергическую реакцию. В штате Теннеси медсестра после прививки потеряла сознание в прямом эфире.

Второй страной в мире, превысившей отметку 10 миллионов заболевших, стала Индия. Однако по числу летальных исходов она по-прежнему третья - после США и Бразилии.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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