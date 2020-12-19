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ЧП в космосе: на МКС заканчивается воздух

10:25
  • суббота
  • 19 декабря 2020

Космонавты ищут место утечки

Международная космическая станция начала терять резервные запасы воздуха. Об этом сообщили в Центре управления полётами. Причиной могла стать новая утечка кислорода. Экипаж уже приступил к поискам источника проблемы.
На МКС отключилось электричество и сломалась система получения кислорода

По словам космонавта Сергея Рыжикова, воздух уходит через переходную камеру. Но точное место утечки обнаружить пока не удалось. Для экономии кислорода шлюз между отсеками решено закрыть. Однако такая мера может затруднить работу экипажа, сообщает "ТВ Центр".

В октябре космонавтам удалось найти одно из возможных мест утечки - трещину длиной в четыре с половиной сантиметра. Её обнаружили в камере российского модуля “Звезда”. Позже экипаж сделал снимки с внешней стороны МКС. На обшивке станции следов повреждения не нашли.

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