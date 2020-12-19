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Помпео назвал Россию врагом США

11:18
  • суббота
  • 19 декабря 2020

Досталось и Китаю

Госсекретарь США в интервью журналистам озвучил список врагов страны. Главный враг – Россия, она виновата и в хакерских атаках, и в подрыве демократических устоев США. Никаких доказательств, как обычно, Майк Помпео не привёл. Хакеры так и не пойманы, ничья вина не доказана, но разве это когда-то кого останавливало.
Помпео обвинил Лаврова в попытке переписать историю

Вместе с Россией в клуб потенциально опасных для нацбезопасности стран попал и Китай. Майк Помпео в интервью обвинил власти Поднебесной практически во всех смертных грехах. Мол, простые американцы из-за китайских компаний теряют работу, а сами китайцы при этом нагло крадут личные данные пользователей через программное обеспечение.

Не забыл Помпео и про коронавирус, нынешняя администрация называет его не иначе как "китайский вирус" и всю ответственность за распространение инфекции возлагает на власти Поднебесной, сообщает "ТВ Центр".

Соединённые Штаты по-прежнему возглавляют печальный список по заболевшим. Дональд Трамп обещал американцам прививки ещё весной, но очередь на первую волну вакцинации открылась лишь несколько дней назад. Анонсирует президент и ещё один препарат от коронавируса, который тоже скоро поступит в гражданский оборот.

Копилка достижений Трампа - по его мнению, пока только пополняется. Осталось лишь согласовать бюджет на следующий год вокруг которого пока только одни дебаты.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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