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140 человек спаслись во время пожара в здании Мосгоргеотреста

10:43
  • суббота
  • 19 декабря 2020

Пожарные и спасатели сработали оперативно

Крупный пожар ликвидировали этой ночью на севере столицы в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте. Огонь охватил площадь пятьсот квадратных метров.
Кадры с места крупного пожара на Ленинградском проспекте

Возгорание началось на седьмом этаже, но из-за деревянных перекрытий - быстро распространилось на чердак и кровлю. Из здания оперативно эвакуировали 140 человек. Людей разместили в автобусах и соседнем здании.

Пострадавших нет. Чтобы потушить пожар, задействовали почти двести спасателей и сорок единиц техники. По факту возгорания прокуратура начала проверку, сообщает "ТВ Центр".

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Тушение пожара в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте в Москве
Пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве
Пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве
Пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве
Пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве
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