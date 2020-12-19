140 человек спаслись во время пожара в здании Мосгоргеотреста

Пожарные и спасатели сработали оперативно

Крупный пожар ликвидировали этой ночью на севере столицы в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте. Огонь охватил площадь пятьсот квадратных метров.

Возгорание началось на седьмом этаже, но из-за деревянных перекрытий - быстро распространилось на чердак и кровлю. Из здания оперативно эвакуировали 140 человек. Людей разместили в автобусах и соседнем здании.

Пострадавших нет. Чтобы потушить пожар, задействовали почти двести спасателей и сорок единиц техники. По факту возгорания прокуратура начала проверку, сообщает "ТВ Центр".

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