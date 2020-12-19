Объявлены сроки открытия трассы "Таврида"

Полностью магистраль станет доступна до конца декабря

В Крыму готовятся ввести в эксплуатацию трассу "Таврида". Большая часть важнейшей для полуострова магистрали уже открыта, а до конца декабря трасса заработает в полную силу. Строители завершают последний, восьмой участок. Большое внимание - к качеству дорожного полотна и сооружений.

Срезая склоны и расширяя дорогу - кубометры грунта изымают с точностью до миллиметра. На технике установлены датчики позиционирования. Геодезические данные в режиме онлайн передаются на мониторы, установленные в кабинах экскаваторов.

Этот участок Тавриды – один из самых сложных с технической точки зрения. На всём протяжении придётся возводить земляные насыпи и укреплять полости в карстовых породах бетонной смесью. И это, не говоря уже про строительство новых и реконструкцию существующих сооружений.

Полным ходом идёт возведение огромной подпорной стены. Словно кирпичный дом ее собирают из блоков, набитых щебнем. Каждый уровень связывают с грунтом с помощью геосетки, сообщает "ТВ Центр".

Рядом для нового путепровода формируют основания из буронабивных свай. Устанавливают системы водоотведения. На спуске появится искусственная горка - улавливающий тупик, на случай отказа тормозов.

Тавриду свяжут не только с виноградниками Балаклавской долины и Ялтинским Шоссе в районе Севастополя, но и с западным берегом Крыма. Следующий проект - трасса "Симферополь-Евпатория-Мирный".

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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