Объявлены сроки открытия трассы "Таврида"

Полностью магистраль станет доступна до конца декабря
В Крыму готовятся ввести в эксплуатацию трассу "Таврида". Большая часть важнейшей для полуострова магистрали уже открыта, а до конца декабря трасса заработает в полную силу. Строители завершают последний, восьмой участок. Большое внимание - к качеству дорожного полотна и сооружений.
Срезая склоны и расширяя дорогу - кубометры грунта изымают с точностью до миллиметра. На технике установлены датчики позиционирования. Геодезические данные в режиме онлайн передаются на мониторы, установленные в кабинах экскаваторов.
Этот участок Тавриды – один из самых сложных с технической точки зрения. На всём протяжении придётся возводить земляные насыпи и укреплять полости в карстовых породах бетонной смесью. И это, не говоря уже про строительство новых и реконструкцию существующих сооружений.
Полным ходом идёт возведение огромной подпорной стены. Словно кирпичный дом ее собирают из блоков, набитых щебнем. Каждый уровень связывают с грунтом с помощью геосетки, сообщает "ТВ Центр".
Рядом для нового путепровода формируют основания из буронабивных свай. Устанавливают системы водоотведения. На спуске появится искусственная горка - улавливающий тупик, на случай отказа тормозов.
Тавриду свяжут не только с виноградниками Балаклавской долины и Ялтинским Шоссе в районе Севастополя, но и с западным берегом Крыма. Следующий проект - трасса "Симферополь-Евпатория-Мирный".
Никита Васильев, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"