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Обнаружена новая разновидность коронавируса, поражающая молодых

10:51
  • суббота
  • 19 декабря 2020

Она выявлена в ЮАР

Учёные в ЮАР выявили новую разновидность коронавируса, которая больше поражает молодых. В стране циркулирует изменённый вирус, с ним связывают вторую волну заболевания. Он распространяется быстрее, но в Минздраве страны пока не видят поводов для паники.
Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании

Медики отмечают, что в больницах стало появляться больше молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, которых привозят в медучреждения в критическом состоянии, сообщает РБК.

Ранее мутировавший коронавирус обнаружили в Дании и Великобритании. В Дании из-за этого пришлось уничтожить почти всех норок, которые были возбудителями заболевания. Правда, позже правительство признало, что это было ошибочное решение.

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