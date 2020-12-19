Обнаружена новая разновидность коронавируса, поражающая молодых

Она выявлена в ЮАР
Учёные в ЮАР выявили новую разновидность коронавируса, которая больше поражает молодых. В стране циркулирует изменённый вирус, с ним связывают вторую волну заболевания. Он распространяется быстрее, но в Минздраве страны пока не видят поводов для паники.
Медики отмечают, что в больницах стало появляться больше молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, которых привозят в медучреждения в критическом состоянии, сообщает РБК.
Ранее мутировавший коронавирус обнаружили в Дании и Великобритании. В Дании из-за этого пришлось уничтожить почти всех норок, которые были возбудителями заболевания. Правда, позже правительство признало, что это было ошибочное решение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"