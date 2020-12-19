Трамп перед уходом решил закрыть все генконсульства в России

Останется только посольство в Москве

Вашингтон принял решение закрыть оставшиеся два генконсульства в России. Генконсульство в Екатеринбурге приостанавливает работу, во Владивостоке – закрывается. Таким образом, США будут представлены в нашей стране только посольством в Москве.

Как заявили в Госдепе, это решение связано с оптимизацией дипломатической работы в России, что позволит США продвигать свои внешнеполитические интересы наиболее эффективным и безопасным образом.

Ранее агентство AP со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщало, что закрытие консульств связано с решением российских властей в 2017 году сократить численность сотрудников американских дипмиссий на территории России на 755 человек.

Известно, что в двух консульствах, которые закроют, работает около 40 американских дипломатов. Всего в России находятся около 450 дипломатов из США. Ранее их было более тысячи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"