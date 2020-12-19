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От коронавируса в России умерли более 50 тысяч человек

13:53
  • суббота
  • 19 декабря 2020

С начала пандемии заразились 2,8 миллиона россиян

Число умерших от осложнений коронавируса в России с начала пандемии превысило 50 тысяч. По состоянию на 19 декабря, количество летальных исходов возросло до 50 374, сообщает Оперштаб по борьбе с новой инфекцией.
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Больше всего больных скончалось в Москве – 10 317 человек, на втором месте – Подмосковье, здесь умерли с начала пандемии 6 767 больных. Меньше всего смертей от коронавируса зафиксировано на Чукотке – 4 человека. Никто не умер в Ненецком автономном округе.

В мире больше всего смертей зарегистрировано в США. Там болезнь приняла масштабы национального бедствия – от коронавируса умерли более 313 тысяч человек. Критическая ситуация сохраняется в европейских странах. В Италии скончались 67 тысяч больных, в Великобритании – 66 тысяч.  

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