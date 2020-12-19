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В России объявлено о планах привить от коронавируса 115 миллионов человек

14:20
  • суббота
  • 19 декабря 2020

К осени 2021 года ситуация станет управляемой

К осени 2021 года от коронавируса привьют до 80% россиян, это более 115 миллионов человек. Благодаря этому в популяции образуется массовый иммунитет и это позволит взять ситуацию с коронавирусом под контроль. Такое мнение высказали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Как в России проходит масштабная вакцинация от коронавируса

"Если в месяц, а это вполне реально для нашего внутреннего потребления, наше производство будет выпускать 5-6 миллионов доз вакцины, то к концу осени 2021 года мы должны провакцинировать 70-80% нашего населения", - сказал в эфире телеканала "Росссия-1" руководитель центра Александр Гинцбург.

Похожие оценки прозвучали в Минздраве. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что в рамках кампании по вакцинации планируется привить около 60% взрослого населения. Министр отметил, что производственных мощностей для производства вакцины достаточно, и они способны покрыть потребности России.

Масштабная вакцинация стартовала в России в декабре. Гражданам предлагают две вакцины – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". В стране продолжается работа над другими вакцинами.

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