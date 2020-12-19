Бар "Квартира" могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19

Заведение работало после 23 часов

Бар "Квартира" в Пресненском районе Москвы нарушил санитарные нормы. Теперь заведению грозит закрытие, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Козлов.

Сотрудники проверяющей организации обнаружили в баре после 23 часов много гостей. Они не соблюдали социальную дистанцию, а персонал продолжал обслуживание. Администрация заведения не открывала двери, их пришлось вскрывать.

Теперь бару грозит крупный штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или закрытие по решению суда. В соседнем заведении под названием "Никуда не едем" также были грубо нарушены требования указа мэра Москвы, сообщили в ОАТИ.

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