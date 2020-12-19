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Роспотребнадзор закрыл магазин "Перекрёсток" на северо-западе Москвы

16:35
  • суббота
  • 19 декабря 2020

Там выявлены серьёзные нарушения

В Северо-Западном округе Москвы опечатан магазин "Перекрёсток". Проверяющие Роспотребнадзора выявили в нём нарушения мер профилактики коронавируса.
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Как сообщает пресс-служба ведомства, в магазине были случаи заражения коронавирусом среди сотрудников, но он продолжал работать. Также в магазине не было температурного контроля работников, в некоторых помещениях отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха и не вёлся график проведения уборки помещений. Нарушения были и в торговом зале: там продавались замороженные креветки методом самообслуживания в неупакованном виде.

Сотрудниками Роспотребнадзора на месте был составлен протокол о временном запрете деятельности магазина, материалы о нарушениях передадут в суд.

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