Роспотребнадзор закрыл магазин "Перекрёсток" на северо-западе Москвы

Там выявлены серьёзные нарушения

В Северо-Западном округе Москвы опечатан магазин "Перекрёсток". Проверяющие Роспотребнадзора выявили в нём нарушения мер профилактики коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в магазине были случаи заражения коронавирусом среди сотрудников, но он продолжал работать. Также в магазине не было температурного контроля работников, в некоторых помещениях отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха и не вёлся график проведения уборки помещений. Нарушения были и в торговом зале: там продавались замороженные креветки методом самообслуживания в неупакованном виде.

Сотрудниками Роспотребнадзора на месте был составлен протокол о временном запрете деятельности магазина, материалы о нарушениях передадут в суд.

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