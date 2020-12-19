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"Давно пора": поклонники ответили Бузовой на плач по закрытому "Дому-2"

15:49
  • суббота
  • 19 декабря 2020

Финал шоу назначен на 30 декабря

Поклонники Ольги Бузовой не прониклись её переживаниями по поводу закрытия проекта "Дом-2". Ольга отдала ему несколько лет жизни и теперь потрясена тем фактом, что перед самым Новым годом передача исчезнет из сетки вещания телеканала ТНТ.
Телеканал ТНТ закрывает "Дом-2"

Как известно, Бузова появилась в скандальном шоу ещё совсем юной. Это было в 2004 году, Ольге едва исполнилось 18 лет. Сначала она была участницей проекта, а затем получила статус ведущей.

"Шоу "Дом-2" больше не будет в 23:00. Его просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно принять данный факт, но это так. "Дом-2" изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. Мне сложно говорить и писать... Поэтому пока всё. Прощай, легенда", - написала Бузова на своей страничке в соцсети.

Подписчики, как обычно, разделились. Кто-то, как и Ольга, всплакнул после закрытия "Дома-2". Но нашлись и те, кто порадовался этому событию.

"Кто будет кормить всех находившихся там бездельников? Давно пора, изжил себя проект", - написали в комментариях.

О том, что реалити-шоу "Дом-2", установившее мировой рекорд по продолжительности подобных проектов, закрывается стало известно 18 декабря. О решении завершить показ сообщила пресс-служба телеканала ТНТ. Большой двухчасовой финал шоу выйдет в эфир 30 декабря.

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