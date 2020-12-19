Сделан очередной прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

С заявлением выступила глава Роспотребнадзора

Эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-1" высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого", - сказала Попова.

В самом начале пандемии врачи и учёные предполагали, что она закончится к осени 2020 года, но прогнозы пришлось пересмотреть из-за начала в сентябре второй, ещё более мощной волны заболевания по всему миру.

Сейчас, после появления вакцины, ситуация может улучшиться и человечеству удастся побороть коронавирус или взять под контроль его распространение в 2021 году. Пока же практически во всех странах наблюдается всплеск заболевания и достаточно высокая смертность. На первом месте по этим показателям находятся США: там заразились более 17,4 миллиона человек, 313 тысяч из них умерли от последствий болезни.

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