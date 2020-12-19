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Навка поблагодарила Путина за Пескова

16:26
  • суббота
  • 19 декабря 2020

Она счастлива в браке

Татьяна Навка откровенно рассказала о знакомстве со своим мужем Дмитрием Песковым и поблагодарила за подарок судьбы Владимира Путина. Фигуристка и пресс-секретарь президента познакомились в 2010 году, но настоящие чувства пришли к ним через год после первой встречи.
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Татьяна утверждает, что сейчас она по-настоящему счастлива. "Спасибо Владимиру Путину за мужа. Дмитрий ходит на все мои спектакли, гордится мной. И меня поддерживает в сложные моменты, успокаивает. А дома он прекрасный, любящий, очень семейный, очень такой… Самый лучший", - рассказала Навка в интервью kp.ru ("Комсомольской правде").

Классический русский мужик – так она описывает своего супруга. Он заботится о семье, делает по дому всю работу. "Он любит заниматься хозяйством, по дому что-то. Он может всё, у него золотые руки. Настоящий мужчина. Настоящий муж", - призналась Татьяна.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились в 2015 году, свадьбу сыграли в Сочи. Примерно за год до этого у пары родилась дочь Надежда. До брака и Песков, и Навка уже имели опыт семейной жизни, у них есть дети от предыдущих отношений.

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