На МКС доставят запасы воздуха из-за масштабной утечки

Ситуация находится под контролем

Ситуация с утечкой кислорода на Международной космической станции находится под контролем, об этом сообщили в Роскосмосе. Ранее из Центра управления полётами поступила информация о том, что МКС начала терять резервные запасы воздуха. Экипаж приступил к поискам источника проблемы.

По словам космонавта Сергея Рыжикова, потерю давления зафиксировали в промежуточной камере между отсеками. Как отметили в Роскосмосе, если потребуется, в феврале на МКС направят дополнительные баллоны с кислородом, сообщает "ТВ Центр".

Точное место утечки обнаружить пока не удалось. Для экономии воздуха шлюз между отсеками решено закрыть. В октябре космонавтам удалось найти одно из возможных мест утечки - трещину длиной в четыре с половиной сантиметра. Её обнаружили в камере российского модуля “Звезда”. Позже экипаж сделал снимки с внешней стороны МКС. На обшивке станции следов повреждения не нашли.

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