Путин исполнил мечту 10-летнего Саши, мечтавшего обнять панду

Мальчик пообщался с медведем в Московском зоопарке

Мечту 10-летнего Саши из Тульской области исполнил Владимир Путин. Президент по традиции принял участие в ежегодной акции "Ёлка желаний".

Мальчик написал, что очень любит животных и хочет обнять панду. И вот сегодня, 19 декабря он приехал в Московский зоопарк. Зоологи проводили его к вольеру с медведем. Под присмотром специалистов ребёнок смог пообщаться с животным, сообщает "ТВ Центр".

"Ёлка желаний" - всероссийская акция. За время её существования уже исполнились почти восемь тысяч заветных желаний детей и подростков, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

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