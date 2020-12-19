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Путин исполнил мечту 10-летнего Саши, мечтавшего обнять панду

17:32
  • суббота
  • 19 декабря 2020

Мальчик пообщался с медведем в Московском зоопарке

Мечту 10-летнего Саши из Тульской области исполнил Владимир Путин. Президент по традиции принял участие в ежегодной акции "Ёлка желаний".
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Мальчик написал, что очень любит животных и хочет обнять панду. И вот сегодня, 19 декабря он приехал в Московский зоопарк. Зоологи проводили его к вольеру с медведем. Под присмотром специалистов ребёнок смог пообщаться с животным, сообщает "ТВ Центр".

"Ёлка желаний" - всероссийская акция. За время её существования уже исполнились почти восемь тысяч заветных желаний детей и подростков, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

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10-летний Саша, мечтающий обнять панду
10-летний Саша, мечтающий обнять панду
10-летний Саша, мечтающий обнять панду
10-летний Саша, мечтающий обнять панду
10-летний Саша, мечтающий обнять панду
10-летний Саша, мечтающий обнять панду
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