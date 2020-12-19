В Париже рассказали о состоянии больного Макрона

У президента Франции выявлен коронавирус

Заразившийся коронавирусом президент Франции испытывает усталость, кашель и ломоту в теле. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Состояние здоровья Эммануэля Макрона при этом там назвали стабильным.

Известно, что глава государства проходит регулярные обследования, их результаты обнадеживающие.

О болезни Макрона стало известно два дня назад. После получения положительного теста на коронавирус президент удалился на самоизоляцию в свою резиденцию в Версале. Его супруга осталась в Елисейском дворце, у неё отрицательный тест на COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом переболели президент Украины Владимир Зеленский, глава Польши Анджей Дуда, президенты США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко, президент Бразилии Жаир Болсонару.

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