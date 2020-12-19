В Москве прокомментировали закрытие американских генконсульств

США объявили России "ледяную войну. Такую оценку последним событиям, связанным с закрытием двух американских генеральных консульств в России, дал сенатор Алексей Пушков.

У себя в Telegram он назвал закрытие консульств ещё одним признаком сворачивания отношений с Россией. "Экономия в 3.2 миллиона долларов - это смешно. У экономики и бюджета США есть проблемы, но всё же не до такой степени. Это политическое решение. В США переходят к "ледяной войне" против России", - написал Пушков.

Ранее стало известно о том, что американские власти приняли решение закрыть оставшиеся два генконсульства в России. Они находятся в Екатеринбурге и во Владивостоке. Таким образом, США будут представлены в нашей стране только посольством в Москве.

В двух консульствах, которые закроют, работает около 40 американских дипломатов. Всего в России находятся около 450 дипломатов из США. До 2017 года их было более тысячи.

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