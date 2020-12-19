ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США объявили России "ледяную войну"

18:26
  • суббота
  • 19 декабря 2020

В Москве прокомментировали закрытие американских генконсульств

США объявили России "ледяную войну. Такую оценку последним событиям, связанным с закрытием двух американских генеральных консульств в России, дал сенатор Алексей Пушков.
Шойгу рассказал о небывалой активности НАТО со времен холодной войны

У себя в Telegram он назвал закрытие консульств ещё одним признаком сворачивания отношений с Россией. "Экономия в 3.2 миллиона долларов - это смешно. У экономики и бюджета США есть проблемы, но всё же не до такой степени. Это политическое решение. В США переходят к "ледяной войне" против России", - написал Пушков.

Ранее стало известно о том, что американские власти приняли решение закрыть оставшиеся два генконсульства в России. Они находятся в Екатеринбурге и во Владивостоке. Таким образом, США будут представлены в нашей стране только посольством в Москве.

В двух консульствах, которые закроют, работает около 40 американских дипломатов. Всего в России находятся около 450 дипломатов из США. До 2017 года их было более тысячи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Генконсульство США в Екатеринбурге
Генконсульство США в Екатеринбурге
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Генконсульство США в Екатеринбурге
Генконсульство США в Екатеринбурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.