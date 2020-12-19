ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отчаянная: Тодоренко с двухлетним сыном загорает на Бали в разгар пандемии

18:39
  • суббота
  • 19 декабря 2020

Телеведущая не рассказывает, как она попала на закрытый остров

Многие российские звёзды шоу-бизнеса в самый разгар второй волны пандемии коронавируса отдыхают на дорогих и закрытых курортах. Недавно своим пляжным отдыхом хвастались Ксения Собчак, Валерия и Иосиф Пригожин. Теперь настал черёд Регины Тодоренко.
Топалов нежно признался в любви Тодоренко в день рождения сына

Она, кажется, всех переплюнула и отправилась на Бали. Остров официально закрыт для туристов до конца 2020 года, из России туда не летают прямые рейсы, но телеведущая каким-то немыслимым образом всё-таки туда попала.

Мало того, Тодоренко не испугалась и взяла с собой двухлетнего сына Мишу. Фотографиями солнечного Бали она делится в своём Instagram.

"Я продолжаю исследовать остров в поисках интересных локаций для съёмок с моим маленьким помощником, потому что именно его взгляд на окружающий мир будет самым важным в новом проекте", - написала Регина.

Комментаторы недоумевают, ведь для подавляющего большинства граждан России Бали и так оставался недостижимой мечтой. А сейчас, в карантин – тем более. "Регина, как вы попали на Бали, он же закрыт?", - спрашивают пользователи. Но телезвезда пока хранит молчание и не отвечает на вопросы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.