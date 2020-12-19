Отчаянная: Тодоренко с двухлетним сыном загорает на Бали в разгар пандемии

Телеведущая не рассказывает, как она попала на закрытый остров

Многие российские звёзды шоу-бизнеса в самый разгар второй волны пандемии коронавируса отдыхают на дорогих и закрытых курортах. Недавно своим пляжным отдыхом хвастались Ксения Собчак, Валерия и Иосиф Пригожин. Теперь настал черёд Регины Тодоренко.

Она, кажется, всех переплюнула и отправилась на Бали. Остров официально закрыт для туристов до конца 2020 года, из России туда не летают прямые рейсы, но телеведущая каким-то немыслимым образом всё-таки туда попала.

Мало того, Тодоренко не испугалась и взяла с собой двухлетнего сына Мишу. Фотографиями солнечного Бали она делится в своём Instagram.

"Я продолжаю исследовать остров в поисках интересных локаций для съёмок с моим маленьким помощником, потому что именно его взгляд на окружающий мир будет самым важным в новом проекте", - написала Регина.

Комментаторы недоумевают, ведь для подавляющего большинства граждан России Бали и так оставался недостижимой мечтой. А сейчас, в карантин – тем более. "Регина, как вы попали на Бали, он же закрыт?", - спрашивают пользователи. Но телезвезда пока хранит молчание и не отвечает на вопросы.

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