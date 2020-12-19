В появлении трещины на МКС обвинили робота Фёдора

Он мог повредить корпус станции

Трещина в корпусе МКС могла появиться послы выгрузки робота Фёдора в 2019 году. Возможно, что именно он стал причиной утечки воздуха со станции, с которой третий месяц не могут справиться космонавты. Об этом заявил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов, сообщает РИА Новости.

Маршрут переноса робота был внеплановым, так как изначально корабль с ним должен был стыковаться к модулю "Поиск", а не к модулю "Звезда". Во время причаливания корабля с Фёдором возникли проблемы. Потом выяснилось, что на МКС не подключили один из кабелей системы сближения "Курс". Из-за этого робота пришлось заносить на станцию через узкую промежуточную камеру.

Сегодня, 19 декабря из Центра управления полётами поступила информация о том, что МКС начала терять резервные запасы воздуха. Экипаж приступил к поискам источника проблемы. В Роскосмосе сообщили, что в феврале на МКС направят дополнительные баллоны с кислородом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"