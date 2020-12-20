За сутки в России выявлено 28948 заражённых коронавирусом

Пандемия может завершиться весной

За сутки в России зафиксировано 28 948 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 2 848 377 человек с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 7 263 больных, всего в столице 735 900 инфицированных.

Самое большое число больных в России зафиксировано 6 декабря – 29 039 человек, в Москве максимум был зарегистрирован 5 декабря - 7 993 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне. Такое мнение она высказала накануне, 19 декабря в эфире телеканала "Россия-1".

В самом начале пандемии врачи и учёные предполагали, что она завершится к осени 2020 года, но прогнозы пришлось пересмотреть из-за начала в сентябре второй, ещё более мощной волны заболевания по всему миру.

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