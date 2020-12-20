В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 4 тысяч человек

В стране идёт масштабная вакцинация

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 4 790 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 567 763.

Российские учёные предполагают, что к осени 2021 года от коронавируса привьют до 80% граждан страны, это более 115 миллионов человек. Такое мнение высказал руководитель Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Похожие оценки звучат и в Минздраве: глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что в рамках кампании по вакцинации планируется привить около 60% взрослого населения России.

По данным на 19 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 2 819 429 пациентам, умерли с начала пандемии 50 347 человек. В Москве больных зарегистрировано 728 637, в мире более 75 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,6 миллиона человек.

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